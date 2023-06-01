ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第5節が26日に行われ、シント・トロイデンは敵地でメヘレンと対戦した。日本人選手8人を擁するシント・トロイデンは34試合が消化したリーグ戦で勝ち点「33」の現在3位。プレーオフ1で未勝利が続いていたものの、前節は後藤啓介のゴールもあり、アンデルレヒトに勝利を収めている。メヘレンとの一戦でGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤