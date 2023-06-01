FAカップ準決勝が26日に行われ、チェルシーとリーズが対戦した。“世界最古のカップ戦”であるFAカップも、いよいよ準決勝に突入。準決勝のもう一方のカードは既に行われており、プレミアリーグで優勝争いを繰り広げるマンチェスター・シティが、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）で昇格争いに身を置くサウサンプトンを2−1で破り、4年連続でファイナルへ駒を進めた。残す1つの切符を懸けて、チェルシーとリーズが