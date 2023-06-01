アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで銃撃があり、容疑者が拘束された事件に関して、イギリスの首相官邸が声明を発表しました。イギリスの首相官邸は26日、声明で銃撃事件についてスターマー首相がトランプ大統領と話したことを明らかにし、「スターマー首相は、銃撃事件を受け、トランプ大統領とメラニア夫人に宛ててお見舞いの言葉を伝えました」と発表しました。また、「トランプ大統領夫妻にけががなかっ