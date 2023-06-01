アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近で25日、銃撃事件があり、大統領は退避しました。銃撃したとみられる男はその場で拘束され、アメリカメディアはカリフォルニア州出身の31歳の男だと報じています。トランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会に大統領に就任後、初めて出席しました。イベント開始からおよそ30分後、会場付近で複数の銃声が聞こえたため、壇上にいたトランプ氏らはシークレ