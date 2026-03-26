ラ・リーガ 25/26の第32節 レアル・オビエドとエルチェの試合が、4月26日23:15にカルロス・タルティエレにて行われた。 レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルク・アグアド（MF）らが先発に名を連ねた。 試合