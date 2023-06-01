◇ドイツ1部ブレーメン1―1シュツットガルト（2026年4月26日ドイツ・シュツットガルト）ブレーメンのDF菅原由勢が2試合連続の先制アシストを記録した。敵地のシュツットガルト戦に右サイドバックで先発すると、前半18分にペナルティーエリア右端でMFステーイからパスを受けて相手選手を引きつけ、すかさずリターンのパスを戻して先制点を演出した。菅原は今季6アシストと数字を伸ばしてフル出場。試合は後半の失点で1