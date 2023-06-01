◇ナ・リーグカブス4―12ドジャース（2026年4月25日ロサンゼルス）貫禄勝ちだった。カブス・鈴木は佐々木から先制の4号ソロを放った。2回1死。低めのスプリットを振って2球で追い込まれた後は誘い球に乗らない。低めに落ちる球を2度見極めた後、真ん中高めの98・5マイル（約158・5キロ）直球を強振。会心の4号ソロを左中間へ運んだ。「甘い球をいかに一発で仕留めるかに集中して打席に立てたと思う」。日本人対決の本塁