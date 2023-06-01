◇ナ・リーグドジャース12―4カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャース・大谷は4試合14打席ぶりに安打を放ち、3打数1安打だった。初回先頭で22年にソフトバンクに在籍した右腕レイの92・7マイル（約149キロ）直球を左前に運んだ。3番マンシーの打席では二盗に成功し、今季2個目の盗塁も記録。2四球を選ぶなど3出塁で2度生還し、大勝に一役買った。本来持ち味とする長打は6試合出ていないが、ストライクゾーンはし