デートの終わり。その“最後の数分”に、男性の本音ははっきり表れるものです。男性は本命相手に対して、別れ際の対応が自然と変わっていきます。“あっさり”終わらせない男性は本命相手との別れ際は、極端にあっさりしません。「もう少し一緒にいたい」という空気がにじみ、会話が少し続いたり、ゆっくり別れようとするでしょう。この“名残り惜しさ”に本心が出ています。“次につながる一言”がある男性は本命の相手に対して、