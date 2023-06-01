◇ア・リーグブルージェイズ5―3ガーディアンズ（2026年4月25日トロント）デジャビュだった。ブルージェイズの岡本は、1点を追う4回に先発左腕カンティーヨの91・6マイル（約147キロ）直球をフルスイングした。前日の一発を再現するかのようにバックスクリーンの上へ、2試合連続で特大のアーチを描いた。6回無死二塁ではカーブを巧みに左前へはじき返して後続の適時打につなげ、7回は押し出し四球を選んだ。4番初アーチ