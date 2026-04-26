なにげなく言ったセリフで好きな男性との関係が終わってしまった経験ありませんか？そこで今回は、好きな男性に「言わないほうがいいセリフ」を紹介します。「全然頼りにならない」男性は女性から頼りにされることで承認欲求を満たせるので、女性から「全然頼りにならない」と言われると、かなり傷つきます。なぜなら、まるで「男としての価値がない」と言われているように感じてしまうから。そうなると、「彼女に嫌な思いをさせる