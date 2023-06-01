◇インターリーグホワイトソックス3―6ナショナルズ（2026年4月25日シカゴ）ホワイトソックスの村上は5打席で快音がなく、8試合ぶりの無安打に終わった。0―2の7回2死一、二塁で3球三振に倒れるなど、5度目の1試合3三振を喫し、前日までの7試合で6本塁打を放った猛打は影を潜めた。ウィル・ベナブル監督は「この数試合、いい仕事しているから」と気にする様子はなかった。11本塁打で並ぶアストロズ・アルバレスも不