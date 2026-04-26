一緒にいるときは楽しいのに、ふとした瞬間に「何かが足りない」と感じる。不倫関係ではそんな場面が少なくありません。“満たされている感覚”と“満たされていない感覚”が同時に存在してしまうのです。大事なことを共有できない会っている時間はあっても、日常の多くは共有できない。本来分かち合えるはずの時間や出来事が抜け落ちることで、どこか空白が残るものです。その積み重ねが、“満たされきらない感覚”につながってい