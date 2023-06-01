レッドソックスが25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督（50）の解任を発表した。加えてベンチコーチ、戦略担当コーチ、打撃コーチら主要コーチ5人も解任。10勝17敗でア・リーグ東地区最下位に低迷し、開幕から1カ月で首脳陣の刷新に踏み切った。コーラ監督は就任1年目の18年にワールドシリーズを制覇。アストロズのコーチ時代のサイン盗み問題が発覚して20年1月に一度は解任され、翌21年から復帰した。通算成績は620