気温や湿度の上昇とともに気になってくるのがメイクの崩れ。特に40代・50代は、テカリやヨレに加えて、毛穴落ちやアイメイクのにじみが重なることで、夕方には一気に疲れた印象に見えがちになってしまうものです。だからこそ今の季節は、“カバーするメイク”から“崩れにくく整えるメイク”へシフトすることが重要。今回は、テカリ・毛穴・にじみの３大悩みを自然にカバーしながら、夕方でも清潔感をキープできる最新ベースメイク