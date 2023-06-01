◇ナ・リーグドジャース12―4カブス（2026年4月25日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、自身のボブルヘッドデー（首振り人形配布日）だったカブス戦で待望の今季初勝利を挙げた。開幕から5度目の先発登板で5回0/3を7安打4失点。メジャー自己ワーストの3被弾を数えた一方、今季平均より5・8マイル（約9キロ）速い“新スプリット”を効果的に使ってメジャーでは自己最多の99球を投げた