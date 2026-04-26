運動しているのに、なぜか体が変わらないことに悩んでいませんか？Gさん（43歳・営業職）も、まさに同じ悩みを感じていたひとり。通勤や外回りで歩く機会は多かったものの、体重も見た目も大きな変化は感じられなかったといいます。そんな中で見直したのが、“体の動かし方”。特別な運動を増やしたわけではなく、日常の動きに少し変化を加えただけで、体に違いが出てきたそうです。“動いているのに変わらない”違和感「毎日それ