「ちゃんとしているつもりなのに、なぜか清潔感が出ない」と違和感を覚えていませんか？清潔感は“細部の積み重ね”で決まるもの。そして、人から見られているポイントは、意外と限られています。“髪の表面の乱れ”をそのままにしていない？清潔感がある人は、髪の“表面”を整えています。スタイリングの最後に、表面の浮き毛やパサつきを軽くなでるだけでも、印象は大きく変わります。一方で、全体は整っていても、表面が乱れて