すっきり見えて扱いやすいイメージのあるショートヘアですが、実際に取り入れてみると「なんとなく今っぽく見えない」と感じる人は少なくないようです。その違和感の正体は、ズバリ“バランスのズレ”。中でも、シルエット・前髪・質感の３つの要素は印象を大きく左右するポイントになります。そこで今回は、大人世代がやりがちな“老け見えにつながりやすいショートヘア”の特徴を具体的に見てみましょう。丸みを出しすぎた“重た