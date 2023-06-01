◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼大竹の季節ボールの走りも非常に良くなってきたし彼の季節になってきたんじゃないかな。これで、順番良く彼には登板機会が巡ってくると思いますから。非常にいいテンポだった。ゲームが終わった後、彼にも言いましたけどね。これで大竹のいい登板が続くんじゃないかと思いますね。▼これぞ4番の一発4番ですから、佐藤のこういう一本という