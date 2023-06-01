◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神・中野が好守で貢献した。6回1死では、秋山が放った一、二塁間への痛烈なライナーを横っ跳びキャッチ。「打者有利のカウント（3―1）だったので引っ張ってくるかなという予想もあって反応できた」9回2死一塁で大盛が放った一、二塁間へのゴロもポジショニングの勝利で処理し、「データもそうですし、2ボールっていうところで。前の打席も一、二塁を抜いた打球だった