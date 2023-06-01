24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指す阪神の下村海翔投手（24）が、1軍の練習に初参加した。リハビリ中の選手がシーズン中にファームから呼ばれるのは異例。藤川監督を始めとした首脳陣、スタッフが見守る中で、ブルペンで60球を投げた。指揮官から直接、声をかけられ「励みにもなるし、今後の自分のピッチングにつながる部分がすごく大きいなと思いました」と充実の表情を浮