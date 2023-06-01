◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神の“代役守護神”ドリスが、NPB通算100セーブに王手をかけた。1点優勢の9回に登板。走者を背負いながらも、無失点の好投で試合を締めた。「どこのイニングで行ってもチームの助けになる、というところだけしか考えてない。26日は、そういうピッチングだったかなと思います」その言葉通り、任された役割を果たした。9回先頭の小園は味方失策で出塁を許すも、そこか