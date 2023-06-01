きのう夜、東京・目黒区の住宅で火事があり、住人の女性1人がけがをしました。警視庁などによりますと、きのう午後7時半前、東京・目黒区東が丘の住宅で「家から煙が出ている」と110番通報がありました。2階建て住宅の2階から火が出て、20平方メートルほど焼けましたが、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められました。80代ぐらいの住人の女性がのどの痛みを訴え病院に搬送されましたが、意識はあるということです。現場は、東急田園