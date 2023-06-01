4月26日放送の『GIFT』（TBS系）第3話では、岐路に立つエースの選択が描かれた。 参考：本田響矢、『めおと日和』から“別人級”の変貌『GIFT』で放つ陰を帯びた“吸引力” 圭二郎（本田響矢）が新たに加わったブレイズブルズでは、さっそく不協和音が鳴り響いた。挑発的な態度で周囲を凍りつかせる圭二郎は、「俺はエースになる男なんだよ」と豪語。競技のルールを知らず、強気なプレーで周囲を