26日行われた沼津市長選挙は、即日開票の結果、現職の頼重秀一さんが3回目の当選を果たしました。26日行われた沼津市長選挙は、即日開票の結果、現職の頼重秀一さんが4万5000票あまりを獲得し、新人候補2人を大差で破りました。（頼重氏）「今回の選挙戦の争点、鉄道高架事業をはじめとした沼津駅周辺総合整備事業、多くの市民の皆様が『前に強力に進めるんだ』『未来の沼津を築いていくんだ』そういう流れを感じさせていただいた