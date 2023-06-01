27日午前0時59分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の白河市と田村市、それに棚倉町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、常陸大宮市、城里町、それに土浦市です。【各地の