将棋の名人戦は、六冠の藤井聡太名人が開幕2連勝し、4連覇へ大きく前進しました。六冠の藤井聡太名人（23）に糸谷哲郎九段（37）が挑む名人戦の第2局は、おとといから青森市で行われました。序盤から糸谷九段が前例の少ない形に持ち込み、互いに一手ずつ時間をかける展開となりましたが、藤井名人が押し切り、開幕2連勝としました。藤井聡太名人「第3局以降もしっかりと読みの入った将棋が指せるように、引き続きがんばりたい」名