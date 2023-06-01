プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第5節 メヘレンとシントトロイデンの試合が、4月26日23:00にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、松澤 海斗（MF）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）