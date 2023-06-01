【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会で起きた発砲事件は27日から予定するチャールズ英国王の国賓訪米に影響しないとの見方を示した。FOXニュースの電話インタビューに「彼は来る。私たちは素晴らしい時間を過ごすだろう」と語った。英国王は30日までの滞在中、トランプ氏との会談や議会での演説を予定。トランプ氏は米国のイラン攻撃に対する英国の姿勢に不満を示しており、米英関係