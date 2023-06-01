「後発地震注意情報」が出ている中、青森・八戸市ではサッカーJ2の試合が開催され、観客も備えをして試合に臨みました。20日に最大震度5弱を観測した八戸市では、26日にJ2のヴァンラーレ八戸とブラウブリッツ秋田の試合が予定通り行われ、地震前と変わらない数の観客が訪れました。観客からは「スタッフさんが全員を避難させてくれるので安心してきた。家に帰れなくなったら、長いベンチコート、頭痛薬とか全部いれている」という