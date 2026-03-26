春夏の魅力的なアイテムに目を引かれても、いざとなると何を選べばいいのか迷ってしまうもの。そんな毎日の服選びに悩むときこそ、【無印良品】のアイテムをチェックしてみて。肩の力を抜いて着られるのに、ラフに見えすぎない絶妙なバランスが魅力です。今回は、40・50代のコーディネートに取り入れやすいアイテムを厳選。ショップスタッフさんの着こなしとともに、その魅力をご紹介します。 きれいめにもなじむ大人