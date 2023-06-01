26日、福島・喜多方市で山火事があったほか、新潟・魚沼市のスキー場跡地などでも火事がありました。いずれも延焼中です。火事があったのは喜多方市塩川町の山林で、26日午前11時40分ごろ、「木の枝が燃えている」と消防に通報がありました。火は山林や一部の建物にも燃え移るなどし、27日午前0時半現在も延焼中です。喜多方市は駒形地区の178世帯に避難指示を出し、避難所を開設しました。また、新潟・魚沼市では26日午前10時半前