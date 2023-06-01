アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会に、男が押し入ろうと発砲した事件で、警察当局は逮捕した男の自宅を捜索して、動機の解明を進めています。首都ワシントンのホテルで25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会に武装した男が押し入ろうと発砲し、銃撃戦の末、男は逮捕されました。トランプ大統領らは会場にいましたが、すぐに退避させられ、けがはありませんでした。トランプ大統領は男が警備関係者の間を走り抜け