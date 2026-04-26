マンチェスター・ユナイテッドで苦境に立たされていたアンドレ・オナナが、レンタル先のトルコで復調の兆しを見せている。『THE Sun』が伝えている。現在トラブゾンスポルでプレイする30歳の守護神に対し、同クラブのエルトゥルール・ドアン会長が完全移籍での買い取りを熱望していることが判明した。昨夏、ユナイテッドが新戦力センネ・ラメンスを獲得したことで立場を失ったオナナだが、新天地ではリーグ戦全試合に出場。首位争