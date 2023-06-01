岩手県大槌町で発生した山林火災は未だに鎮火の目途が立っておらず、町はきのう、避難指示の対象地区を拡大しました。今月22日に大槌町内2か所で発生した山林火災は、焼損面積がこれまでに1373ヘクタールとなりました。鎮火のめどは立っておらず、町はきのう、小鎚地区での延焼に伴い、新たに長井地区に避難指示を発令しました。対象は17世帯24人です。これで避難指示が出されているのは人口のおよそ3割にあたる1558世帯、3257人と
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