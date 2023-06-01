岩手県大槌町の山林火災は5日目の26日（日）も鎮圧には至らず、県によりますと、上空からの目視で確認した焼失面積はおよそ1373ヘクタールに拡大しています。22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災は延焼が続いています。火の手が迫りつつある吉里吉里地区周辺の住民は不安を隠せない様子です。付近の住民「（Q：（避難に）備えてたりしますか？）今は別に何もしてないが、これからやらなきゃいけない」記者「山