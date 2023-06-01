ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」は２６日、予選最終日となる３日目が行われた。戸敷晃美（２９＝福岡）は得点率７・５０で迎えた１Ｒ、２コースからコンマ１２のＳを決めまくって勝利。２日目後半から連勝で予選を締めくくった。得点率は８・００に上昇し、６位で準優進出を決めた。舟足は「最初は伸びで分が悪かったけど、そこを求めて調整をしてターン回りが落ちずに伸びが良くなった。３日間