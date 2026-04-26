¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¡Û(Estadio de Vallecas)¥é¡¼¥¸¥ç 3-3(Á°È¾1-1)¥½¥·¥¨¥À<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥é]¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥á¡¼¥¸¥ç(30Ê¬)¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¸¥å¡¼¥Ì(84Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì(90Ê¬+9)[¥½]¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë2(22Ê¬¡¢76Ê¬)¡¢¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó(63Ê¬)<Âà¾ì>[¥é]¥¤¥·(90Ê¬+12)<·Ù¹ð>[¥é]¥¤¥·(29Ê¬)¡¢¥Ñ¥Æ¡¦¥·¥¹(49Ê¬)¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¡¦¥á¥ó¥Ç¥£(73Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦(75Ê¬)¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¸¥å¡¼¥Ì(90Ê¬+7)¡¢¥¢¥ì