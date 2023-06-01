【新華社蘭州4月26日】中国甘粛省で初めて人工哺育で誕生したジャイアントパンダの赤ちゃん「曼蘭崽（マンランザイ）」が25日、単独で一般公開され、市民や観光客と初対面した。蘭州野生動物園で2025年9月19日に、「曼蘭（マンラン）」と「鴻禧（ホンシー）」の間に生まれた。丸っこい体形とよちよちした歩き方が愛らしく、性格は活発。25日から毎日2回、公開される。公開時間は生活リズムに合わせて柔軟に調整すると