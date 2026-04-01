¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/04/27¡Û¼Â¼Ì±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Ê4·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢4·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù22¡¦23¹çÊ»ÆÃÂç¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÌÜ¹õÊ±¤¹¤ëºäËÜÂÀÏº¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÎëÌÚÍ´ÅÍ»áÉÁ¤­²¼¤í¤·¤ÎºäËÜ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡¢140kg¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¥Ü¥Ç¥£¡õÄ¶¿ÍÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÈäÏª¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×É½»æÅÐ¾ì2¿Í¤ÎºäËÜ¤¬ÏÓ¤ò¸ò¤¨¤Æ½Æ¤ò