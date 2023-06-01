A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¡¢5·î13ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À­¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù2495¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ÇÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥­¥á¤ëA¤§! groupNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¡È¥·¥Þ¥±¥ó¡É¤³¤ÈÅçÅÄ·ò¼¡ÏºÌò¤âÏÃÂê¤Îº´Ìî¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¡Øanan¡Ù½é¥½¥íÉ½»æ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¤¤Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¡£º£¹æ¤Ï¡Øanan¡Ù¤ÎÌ¾ÊªÆÃ½¸¡ÖÈþµÓÈþ¿¬¡×¡£º´Ìî¤Ï