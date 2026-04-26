ラ・リーガ 25/26の第32節 ラヨ・バリェカノとレアル・ソシエダードの試合が、4月26日21:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはカルロス・マルティン（FW）、セルヒオ・カメージョ（FW）、イリアス・アコマック（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、オーリ