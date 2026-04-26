「プロレス・スターダム」（２６日、横浜アリーナ）年間最大のビッグマッチは８０１５人の観客を動員した。昨年の横アリ大会の７５０３人を超え、団体史上最多を更新。スターダムの岡田太郎社長は「目標の１万人には届かず悔しいが、昨年を超えられて、胸を張って一歩ずつ前進していると思っている」と受け止めた。この日はメインイベントで、女子として史上初のプロレス大賞ＭＶＰにも輝いたワールド王者・上谷沙弥（２９）