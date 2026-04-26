スペインGPのモトGPクラスで5位に入った小椋藍＝26日、ヘレスデラフロンテラ（AP＝共同）オートバイの世界選手権シリーズ第4戦、スペイン・グランプリ（GP）は26日、スペインのヘレスデラフロンテラで行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（アプリリア）は5位だった。アレックス・マルケス（スペイン、ドゥカティ）が優勝した。（共同）