◇MLBパドレス6−4ダイヤモンドバックス(日本時間26日、エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ)パドレスのメーソン・ミラー投手が無失点記録の球団新記録を打ち立てました。2点リードの9回にマウンドへ上がった守護神は、打者3人で打ち取り、両リーグ一番乗りで10セーブ目。最速103.8マイル、約167キロで打者を制圧しました。これで昨季の8月7日から34回2/3連続無失点で、クラ・メレディス投手が持っていた33回2/3の球団記録