工事のクレーンが架かるホワイトハウス＝26日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会が開かれたホテルでの発砲事件から一夜明けた26日、トランプ大統領は「ホワイトハウスで建設中のボールルーム（宴会場）があれば、この事件は起きなかった」と交流サイト（SNS）に投稿した。建設に対しては、工事差し止めを求める訴訟が続いており、事件を宴会場の必要性を訴える論拠とした。