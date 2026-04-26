ロンドンマラソンでケニアのセバスチャン・サウェが、人類史上初の２時間切りとなる１時間５９分３０秒（速報値）という超絶タイムで２連覇を飾った。一体、どんな速さで走れば２時間を切ることができるのだろうか。サウェは４万２１９５メートルを７１７０秒で走り抜いたことになるので、１秒当たり約５メートル８８センチ進んだ計算となり、１００メートル当たりで約１７秒、１キロ２分５０秒ペースで全行程を駆け抜けた図式