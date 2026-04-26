Image: SONY THERMO TECHNOLOGY ソニーサーモテクノロジーが、首元に装着して身体を冷やすウェアラブルクーラー「REON POCKET PRO Plus（レオンポケット プロ プラス）」を発売しました。2020年にシリーズ初のモデルが発売されていますが、今回のモデルはそのフラッグシップ機となります。静かに効率的に身体を冷やす Image: SONY THERMO TECHNOLO