夏が近づいてくると気になる暑さ問題。おしゃれを楽しみたくても、気温の高さや蒸し暑さからつい快適さを優先したくなることも。そこで取り入れたいのが、おしゃれと暑さ対策の両立に期待できる「接触冷感」のアイテムです。【ワークマン】からおすすめをセレクトしたので、本格的に暑くなる前にチェックしてみて。 涼しげなのに二の腕が隠れるのが◎ 【ワークマン】「レディースシャーリングス